Налоговый консультант раскрыла особенности статуса самозанятых

Особенности налогообложения для самозанятых в беседе с «Мослентой» раскрыла налоговый консультант Альбина Исафова.

«Самозанятый — это специальный налоговый режим, который могут оформить физические лица и ИП (индивидуальные предприниматели). И для них будут действовать ограничения по годовому доходу до 2,4 миллиона рублей, а также запрет на наемных работников», — пояснил эксперт.

Для самозанятых существует два вида налоговых ставок: четыре процента от доходов при реализации товаров, работ, услуг физическим лицам и шесть процентов — юридическим или ИП. Самозанятым не требуется вести налоговый учет и сдавать декларации, они также освобождаются от налогов, если в отчетном месяце не было дохода.

Ранее были названы самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса.