Россияне высказались о намерении продлить себе выходные

Россияне высказались о намерении продлить себе ноябрьские праздничные выходные в ходе исследования SuperJob.ru. В проведенном сервисом опросе приняли участие 1600 россиян из 361 населенного пункта страны. Все они старше 18 лет и имеют постоянное место работы.

«Каждый девятый работающий (11 процентов) намерен присоединить к 4 ноября и последующим выходным дням госотпуска и отгулы, чтобы отдохнуть дольше. Такими планами женщины делились вдвое чаще мужчин (15 против 8 процентов), а респонденты до 34 лет — вдвое чаще опрошенных старше 45 (15 против 8 процентов)», — говорится в сообщении.

В то же время 62 процента респондентов увеличивать время отдыха не собираются, 14 процентов пока думают над этим вопросом, а оставшиеся 13 процентов работают по сменному графику.

Большинство участников исследования, 71 процент, сообщили, что проведут День народного единства (4 ноября) дома, в кругу семьи. Четыре процента отдадут предпочтение отдыху на даче, еще три процента будут гулять по паркам. В путешествие отправится лишь один процент из числа опрошенных. Для 11 процентов респондентов праздничный день будет рабочим. Также в ходе исследования прозвучали такие варианты ответа: «Буду на демонстрации/митинге», «Буду в гостях», «Буду в театре», «Буду в церкви», «Буду учиться».

Ранее сообщалось, что москвичи массово устремились в одну страну на ноябрьские праздники. В топе самые востребованных поездок — путешествие в столицу Беларуси, Минск.