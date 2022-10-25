Москвичи массово устремились в одну страну на ноябрьские праздники. Речь идет о Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-продажи билетов «Туту.ру».

«В топе самые востребованных — путешествия из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск. Суммарно на эти два направления приходится почти половина всех билетов», — сообщает агентство. Кроме того, москвичи планируют отдых в Могилеве, Гомеле и Витебске.

На внутренних туристических направлениях на первом месте оказались поездки из Москвы в Санкт-Петербург, на втором — в Нижний Новгород, на третьем — в Казань. Популярностью пользуются и Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар.

«Доли последних трех маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Туристы пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее была названа главная проблема путешественников по России.