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10:40, 15 февраля 2023
1 мин.

Нападение мужчины на сотрудницу Wildberries в Подмосковье попало на видео

Нападение мужчины на сотрудницу Wildberries в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

По факту попавшего на видео избиения мужчиной сотрудницы пункта выдачи заказов Wildberries в подмосковном Лыткарине назначена проверка, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

«В городском округе Лыткарино организовано проведение проверки по факту причинения побоев женщине. В помещении пункта выдачи заказов, расположенном в городе Лыткарино, мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения в ходе возникшего конфликта», — говорится в пресс-релизе.

Видеозапись нападения опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» По информации авторов канала, выпивший хулиган предлагал женщине интим, но получил отказ и решил отомстить за это.

Ранее на видео попало нападение толпы молодых людей на одного подростка на юге столицы.

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