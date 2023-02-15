Нападение мужчины на сотрудницу Wildberries в Подмосковье попало на видео

Видеозапись нападения опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» По информации авторов канала, выпивший хулиган предлагал женщине интим, но получил отказ и решил отомстить за это.

Ранее на видео попало нападение толпы молодых людей на одного подростка на юге столицы.