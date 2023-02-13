Нападение толпы на подростка на юге Москвы попало на видео

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"), в настоящее время полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что причиной послужил бытовой повод», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Конфликт произошел на территории района Нагатино-Садовники. Личности нескольких его участников установлены полицией, нарушители задержаны и доставлены в отделение для дальнейших разбирательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как около десяти человек бьют ногами подростка, упавшего на асфальт.

«Не умеют один на один», «Лежачего не бьют», «Как обычно только толпами и могут биться, а один на один — все трусы», — прокомментировали ролик юзеры.

Ранее в подмосковной Балашихе коммунальщики избили местного жителя из-за жалобы на шум ночью. Ситуация попала на видео.