Нападение толпы на подростка на юге Москвы попало на видео
На видео попало нападение толпы молодых людей на одного подростка на юге столицы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?». Сообщалось, что парень заступился за 15-летнюю девушку, что привело к его массовому избиению.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ("Хулиганство"), в настоящее время полицейские выясняют причины и все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что причиной послужил бытовой повод», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Конфликт произошел на территории района Нагатино-Садовники. Личности нескольких его участников установлены полицией, нарушители задержаны и доставлены в отделение для дальнейших разбирательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе ведомства.
На опубликованных кадрах видно, как около десяти человек бьют ногами подростка, упавшего на асфальт.
«Не умеют один на один», «Лежачего не бьют», «Как обычно только толпами и могут биться, а один на один — все трусы», — прокомментировали ролик юзеры.
Ранее в подмосковной Балашихе коммунальщики избили местного жителя из-за жалобы на шум ночью. Ситуация попала на видео.