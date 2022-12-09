Запашный раскрыл последствия нападения тигра

Последствия нападения тигра раскрыл «Петербургскому дневнику» генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный.

«Швы мне сняли на прошлой неделе в пятницу. Сейчас шрам остался, врачи говорят, что нужно немного подождать, а потом с помощью лазерной процедуры можно сделать его поэлегантнее», — рассказал шоумен.

Запашный добавил, что после случившегося он не стал брать больничный и отменять спектакли. «Я видел своего папу, который работал с хищниками со сломанной ключицей, он был загипсован, но продолжал выходить на манеж. Это трудолюбивая профессия, а трудолюбивые люди знают о трудностях и готовы с ними идти по жизни», — пояснил он.

Ранее дрессировщик записал видео с глубокими царапинами на лице и рассказал, что на репетиции его зацепил за лицо молодой тигр Рой. Запашный добавил, что врачи наложили на его лицо 14 швов.