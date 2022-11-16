Последствия нападения тигра на Эдгарда Запашного попали на видео

Российский дрессировщик Эдгард Запашный поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, сделанной после нападения на него тигра. Дрессировщик показал глубокие царапины на лице, из которых сочилась кровь, отметив, что в случившемся полностью виноват только он.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — объяснил он.