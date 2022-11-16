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10:35, 16 ноября 2022
1 мин.

Последствия нападения тигра на Эдгарда Запашного попали на видео

Последствия нападения тигра на Эдгарда Запашного попали на видео
Кадр: телеграм-канал «ZАПАШНЫЙ»

Российский дрессировщик Эдгард Запашный поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, сделанной после нападения на него тигра. Дрессировщик показал глубокие царапины на лице, из которых сочилась кровь, отметив, что в случившемся полностью виноват только он.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — объяснил он.

Позже шоумен добавил, что врачи наложили на его лицо 14 швов. Когтями животное зацепило ему лоб, скулу и нос.

Мать Запашного, заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная сообщила «Газете.Ru», что ее сын не получил серьезных травм, однако теперь на его лице останутся шрамы.

Ранее сообщалось, что собака породы стаффордширский терьер загрызла своего 37-летнего хозяина, в то время как у того случился приступ эпилепсии.

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