Последствия нападения тигра на Эдгарда Запашного попали на видео
Российский дрессировщик Эдгард Запашный поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, сделанной после нападения на него тигра. Дрессировщик показал глубокие царапины на лице, из которых сочилась кровь, отметив, что в случившемся полностью виноват только он.
«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — объяснил он.
Позже шоумен добавил, что врачи наложили на его лицо 14 швов. Когтями животное зацепило ему лоб, скулу и нос.
Мать Запашного, заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная сообщила «Газете.Ru», что ее сын не получил серьезных травм, однако теперь на его лице останутся шрамы.
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