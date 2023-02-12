Подмосковные коммунальщики избили мужчину из-за жалобы на шум

На кадрах видно, как двое работников ЖКХ бьют по лицу лежащего на земле мужчину. Они останавливаются после того, как за кадром местная жительница требует от них прекратить драку.

По данным источника, конфликт произошел после того, как пострадавший вышел на улицу и сделал замечание коммунальщикам. Мужчина сказал, что звуки работ мешают спать жильцам дома, после чего на него напали.

Ранее сообщалось, что в московском метро пассажир избил двух мужчин ногами. Инцидент попал на видео.