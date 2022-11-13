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23:02, 13 ноября 2022
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Названы самые полезные для нервной системы напитки

Названы самые полезные для нервной системы напитки
Фото: Unsplash

Самые полезные напитки для нервной системы назвал «Газете.Ru» врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин. По его словам, это зеленый и белый чай, цикорий и чай со зверобоем.

«Зеленый и белый чаи помогают чувствовать себя лучше, быть более активным в течение дня, а вот кофе злоупотреблять не стоит», — отметил он.

Врач добавил, что чай содержит большое количество биологически активных веществ (катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и кофеин).

Цикорий содержит витамины группы В, благодаря чему может улучшать настроение и расслаблять нервную систему. За счет того, что цикорий не содержит кофеин, напиток в отличие от кофе не усиливает сердцебиение и не повышает давление.

Невролог добавила, что травяные чаи, в состав которых входит зверобой, имеют мягкое антидепрессивное и общее тонизирующее действие. Также растение способствует уменьшению тревоги и страха, снимает эмоциональное напряжение.

Ранее был назван лучший напиток для снятия стресса. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, это какао.

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