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17:40, 15 октября 2022
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Назван лучший напиток для снятия стресса

Назван лучший напиток для снятия стресса
Фото: Unsplash

Лучший напиток для снятия стресса назвал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это какао.

«Какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга. Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость», — объяснил он.

По словам эксперта, какао содержит магний — компонент, помогающий успокоить головной мозг и снизить тревожность. Он добавил, что данный напиток отлично подойдет в борьбе с мимолетным стрессом.

В случае хронического стресса Гинзбург рекомендует включить в свой рацион такие продукты, как морскую рыбу, кефир, простоквашу, овощи и грубый бородинский хлеб.

Ранее минусы «лечения» стресса алкоголем перечислила кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она объяснила, что употребление спиртных напитков помогает лишь на время облегчить некомфортное состояние.

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