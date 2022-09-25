Назван самый полезный осенью напиток

Самый полезный осенью напиток назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

«Какао — замечательный продукт для детей и взрослых, особенно в первой половине дня. Он дает энергию и поддерживает ее благодаря своим компонентам: это магний, регулирующий состояние нервной системы, витамины группы В, полиненасыщенные жирные кислоты. Напиток не повышает давление и в то же время поддерживает чувство бодрости. Детям он не дает уснуть на первом и втором уроках», — сказала врач.

Взрослым диетолог посоветовала готовить какао на растительном, миндальном или кокосовом молоке, а детям — на коровьем. При этом следует добавлять минимум сахара или вовсе заменить его на мед.

От покупки какао-порошка из Китая лучше отказаться, поскольку от него больше вреда, чем пользы. По словам Королевой, качественный продукт производят в Индонезии и Южной Америке, где какао-бобы произростают.

Ранее эндокринолог назвала предельную норму кофеина. По ее словам, этот напиток способен быть как лекарством, так и ядом.