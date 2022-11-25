В программе Мясникова поделились рецептом напитка для гипертоников

Совет гипертоникам по восполнению калия дал врач Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. По словам медика, необходимо ввести в рацион курагу, чернослив, сушеные яблоки и печеную картошку.

Все эти продукты, по словам эксперта, содержат большое количество указанного элемента. «Чтобы не иметь дефицита калия, я покупаю компотную смесь. Там примерно четверть кураги, четверть чернослива, четверть сушеных яблок и груш. Дальше я заливаю это холодной водой, довожу до кипения, оставляю под крышкой и ухожу спать. И все, на целый день есть прекрасный и вкусный напиток, там очень много калия», — поделился рецептом напитка для гипертоников Агапкин.

Ранее Мясников назвал «средство номер один» для лечения гипертонии. По его словам, это мочегонные препараты.