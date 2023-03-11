Стали известны самые популярные направления для летнего отдыха россиян

Самые популярные направления для летнего отдыха россиян стали известны из результатов проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В теплые месяцы большинство респондентов решили отдохнуть в родной стране. В опросе приняли участие 3000 работающих граждан из разных округов РФ.

Отпуск на лето запланировали 59 процентов опрошенных. При этом 21 процент собирается провести его в путешествии по России, по 17 процентов останутся дома и поедут на дачу/в деревню. Только четыре процента рассказали о желании отдохнуть за границей.

В число популярных российских направлений вошли Крым, Краснодарский край, Алтай, Байкал, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Кавказ. Из зарубежных направлений наиболее востребованными оказались Турция, Тунис, Абхазия, Греция и Куба.

Ранее были определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте.