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20:39, 11 марта 2023
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Стали известны самые популярные направления для летнего отдыха россиян

В теплые месяцы россияне решили отдохнуть в Крыму, на Кавказе и в Москве.

Стали известны самые популярные направления для летнего отдыха россиян
Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

Самые популярные направления для летнего отдыха россиян стали известны из результатов проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В теплые месяцы большинство респондентов решили отдохнуть в родной стране. В опросе приняли участие 3000 работающих граждан из разных округов РФ.

Отпуск на лето запланировали 59 процентов опрошенных. При этом 21 процент собирается провести его в путешествии по России, по 17 процентов останутся дома и поедут на дачу/в деревню. Только четыре процента рассказали о желании отдохнуть за границей.

В число популярных российских направлений вошли Крым, Краснодарский край, Алтай, Байкал, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Кавказ. Из зарубежных направлений наиболее востребованными оказались Турция, Тунис, Абхазия, Греция и Куба.

Ранее были определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте.

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