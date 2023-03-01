Определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте

Самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте определили в сервисе по бронированию билетов «Авиасейлс», передает агентство «Прайм».

«С 7 по 12 марта самые выгодные внутренние направления из Москвы — Санкт-Петербург и Казань, от 5,2 тысячи рублей туда-обратно, Нижний Новгород — от 6 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Среди зарубежных направлений для путешествий в эти даты популярными оказались Турция, Египет и Индия. Стоимость билетов туда-обратно составила от 19,8, 30 и 34 тысяч рублей соответственно.

Большинство россиян в праздничную неделю поедут в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу, а за границу отправятся в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Израиль и Грузию.

Ранее москвичам раскрыли способ серьезно сэкономить на путешествиях. Калужанка Светлана Макиевская заявила, что из аэропорта Калуги будет намного выгоднее слетать в другие города и даже страны, нежели чем из столицы.