Названы лучшие курорты для отдыха в марте

По словам турагента, отдых в 5-6 дней на двоих с вылетом из Москвы обойдется от 75 тысяч рублей.

В Таиланде в марте есть все для хорошего отпуска, считает Невзорова. Это тропическая природа, комфортная погода без дождей, местные фрукты в изобилии, просторные пляжи с теплой морской водой, прогулки по достопримечательностям и уникальным природным локациям.