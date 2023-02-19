Москвичам раскрыли способ серьезно сэкономить на путешествиях

Способ серьезно сэкономить на путешествиях москвичам раскрыла калужанка Светлана Макиевская. В беседе с «Мослентой» она рассказала, что из аэропорта Калуги будет намного выгоднее слетать в другие города и даже страны, нежели чем из столицы.

«Многие до сих пор удивляются, но в нашем городе есть Международный аэропорт "Калуга" имени Константина Циолковского. Лет пять-шесть назад из Москвы сюда можно было долететь за 40 минут и 600-700 рублей», — поделилась собеседница.

По ее словам, сейчас из Калуги намного выгоднее улетать на Кавказ, например, в Минеральные воды, в Санкт-Петербург и Сочи, чем из Москвы. Кроме того, выполняются прямые рейсы в Ереван. Билеты можно найти от 1000 рублей.

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