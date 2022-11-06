Россияне назвали наиболее интересные им направления для путешествий по стране

Наиболее интересные им направления для путешествий по стране в ближайший год назвали россияне в ходе проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В опросе приняли участие 1600 экономически активных жителей России старше 18 лет из 375 населенных пунктов.

Первое место в рейтинге с уверенным отрывом занял Санкт-Петербург: за город на Неве проголосовал каждый пятый участник опроса (19 процентов). Вторую позицию отвоевали города Золотого кольца — Ярославль, Ростов Великий, Владимир, Кострома, Сергиев Посад, Суздаль, Переславль-Залесский и Иваново, набравшие девять процентов голосов. Третьей в списке стала Казань с восемью процентами.

Москва набрала семь процентов голосов и разделила четвертое место с Калининградом, за который выступило аналогичное количество респондентов.

Также в число популярных ответов попали Иркутск, города Крыма, Горно-Алтайск, Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и населенные пункты Кавказа (Владикавказ, Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск).

Ранее о планах россиян на новогодние праздники стало известно благодаря исследованию, проведенному российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels совместно с сервисом «Яндекс». Абсолютное большинство опрошенных не планируют никаких поездок в праздники.