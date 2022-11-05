Cтало известно о планах россиян на новогодние праздники

О планах россиян на новогодние праздники стало известно благодаря опросу, проведенному российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels совместно с сервисом «Яндекс». Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты».

«Абсолютное большинство опрошенных (66,8 процента) не планируют никаких поездок в праздники, 20,4 процента пока не определились, а в новогоднее путешествие собираются 12,6 процента респондентов», — говорится в итоговом материале.

Из тех, кто планирует поездку на новогодние праздники, определились с направлением — а значит, и с бюджетом на поездку — 27,5 процента. Согласно результатам опроса, средний бюджет на новогодний отпуск у 69,9 процента опрошенных составляет 50 тысяч рублей, у 14,1 процента — 100 тысяч, а у 16 процентов — более 100 тысяч рублей.

Из тех, кто собирается в новогоднее путешествие, всего 38,5 процента уедут за границу, а 61,5 процента отправятся в путешествие по России. На сегодняшний день наибольшей популярностью среди туристов пользуются следующие направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань и Ярославль.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объясняет возросший спрос на новогодние туры внутри России тем, что сейчас они дешевле, чем зарубежные.

Примечательно, что только 5,5 процента респондентов уже забронировали отель или тур на праздники. Большинство — 50,3 процента — планирует сделать это в ближайшие две-три недели, а 44,3 процента — уже ближе к Новому году.

Ранее были названы самые популярные города для бронирований квартир в новогодние праздники.