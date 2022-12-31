Врач дала россиянам напутствие перед праздниками

У слишком голодного человека чувство насыщения приходит медленнее, поэтому возрастает риск переедания. А избыточное количество далеко не постной пищи станет тяжелым ударом для желудочно-кишечного тракта, предупредила терапевт. Она посоветовала 31 декабря придерживаться обычного режима питания, завтракать, обедать, а перед застольем съесть что-то легкое — фрукты, овощные салаты. При этом фруктами, в частности, цитрусовыми, злоупотреблять не стоит: надо ограничиться одним-двумя плодами в сутки.

Во время покупки продуктов Кудашкина призвала не поддаваться общему ажиотажу и не бежать на акции. Чтобы не столкнуться после застолья с болью в животе, диареей, рвотой и повышением температуры, следует проверять срок годности каждого товара и не закупать продукты, которых обычно нет в рационе.