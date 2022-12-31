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19:56, 31 декабря 2022
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Врач дала россиянам напутствие перед праздниками

Врач дала россиянам напутствие перед праздниками
Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Напутствие перед праздниками дала россиянам в беседе с «Мослентой» врач общей практики, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог Елена Кудашкина.

Вовсе необязательно праздновать так, чтобы потом чувствовать себя плохо. Есть способы отлично отметить Hовый год и при этом не выпасть из жизни первого января. Так, многие стараются накануне праздника поменьше есть, чтобы не перебрать калории, а затем в новогоднюю ночь хорошенько расслабиться за столом. Не стоит так делать!

Елена Кудашкина

У слишком голодного человека чувство насыщения приходит медленнее, поэтому возрастает риск переедания. А избыточное количество далеко не постной пищи станет тяжелым ударом для желудочно-кишечного тракта, предупредила терапевт. Она посоветовала 31 декабря придерживаться обычного режима питания, завтракать, обедать, а перед застольем съесть что-то легкое — фрукты, овощные салаты. При этом фруктами, в частности, цитрусовыми, злоупотреблять не стоит: надо ограничиться одним-двумя плодами в сутки.

Во время покупки продуктов Кудашкина призвала не поддаваться общему ажиотажу и не бежать на акции. Чтобы не столкнуться после застолья с болью в животе, диареей, рвотой и повышением температуры, следует проверять срок годности каждого товара и не закупать продукты, которых обычно нет в рационе.

Из праздничного меню рекомендуется исключить углеводы, выбирать более легкие десерты, мясо сочетать с овощами, сырные нарезки — с зеленью и овощами. Салаты лучше заправлять не майонезом, а, например, сметаной, натуральным йогуртом или растительным маслом с лимонным соком.

Людям, которые планируют в новогодние праздники употреблять алкоголь, врач напомнила о том, что спиртное приводит к временному дефициту витаминов В и С. В этой связи следует заранее начать восполнять недостающие микроэлементы в организме и есть больше свежих овощей.

Кроме того, в длинные выходные важно поддерживать физическую активность, таким образом можно сохранить прежний режим дня и не набрать лишних килограммов. В новогоднюю ночь имеет смысл уделить время на танцы, подвижные игры, конкурсы, прогулку. Это позволит быть бодрее и избежать ощущения тяжести в желудке.

В другие дни каникул также полезны прогулки на свежем воздухе, уличные развлечения, вроде катания на коньках, лыжах или сноуборде. Если вы ходили в тренажерный зал, надо продолжать тренировки и в праздники.

Постарайтесь в длинные новогодние праздники получить удовольствие от общения с родными, детьми, друзьями. Проводите время весело и активно, посещайте интересные мероприятия — в общем, наслаждайтесь долгожданным отдыхом от трудовых будней, а не обильной едой и алкоголем.

Елена Кудашкина

Ранее врач призвала россиян ограничить дозы алкоголя и оливье. По словам главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, праздники — время для укрепления иммунной системы, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя, особенно, если прием спиртных напитков чередуется с поглощением жирной, жареной, соленой пищи.

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