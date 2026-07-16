В Москве мужчина нашел большой пакет с наркотиками и поплатился

38-летнего мужчину с крупной партией синтетического наркотика задержала полиция около железнодорожной станции «Лосиноостровская» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила в VK пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

При личном досмотре в присутствии понятых у жителя Сергиево-Посадского городского округа изъяли полимерный пакет с порошком. Судебная экспертиза заключила, что это был синтетический наркотик весом 90 граммов, что считается крупным размером.

Задержанный ранее привлекался к ответственности, он давно употребляет наркотики, установили следователи. Он купил вещество для себя через мобильное приложение, получив координаты тайника-закладки.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотического средства в крупном размере». Его арестовали.

Ранее приехавшая в Москву женщина попалась полиции почти с килограммом мефедрона.