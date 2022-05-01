Нарколог предупредил о несовместимости одного продукта с алкоголем

Сахар и сладкое нельзя смешивать с алкоголем. О несовместимости этого продукта со спиртными напитками в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Очень вредно закусывать сладким, ведь сахар и спиртное начинают конкурировать в метаболизме, и тогда продукты полураспада этанола задержатся в организме. Нужно помнить, алкоголь не перерабатывается в организме моментально. Мы к этому не приспособлены природой», — объяснил специалист.

Психиатр добавил, что опьянение можно минимизировать заранее подготовленными препаратами. По его словам, их можно найти в свободной продаже. Например, чистую янтарную кислоту можно разбавить с аскорбиновой кислотой, и тогда алкоголь будет быстрее перерабатываться. При этом принимать такие добавки нужно с осторожностью, особенно если есть проблемы с ЖКТ, заключил Брюн.

Ранее нарколог назвал способы предотвратить похмелье после употребления алкоголя.