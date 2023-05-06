Нарколог посоветовал россиянам отказаться от спиртного на праздничных выходных

Отказаться от спиртного на длинных выходных россиянам посоветовал психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин. Он порекомендовал устраивать пикники без алкоголя.

Холдин заметил, что большинство людей привыкли в этот период жарить шашлык и запивать его алкоголем. «Некоторые, к сожалению, выпив 100 граммов, не могут остановиться. Особенно это касается тех, кто долгое время воздерживался от спиртного или лечился от алкогольной зависимости. В таком случае я категорически не рекомендую употреблять алкоголь», — заявил он.

Нарколог призвал россиян проводить больше свободного от работы времени на природе, дышать свежим воздухом, устраивать пикники без спиртного или заниматься посадкам на огороде.

Ранее правила выбора мяса для максимально безвредного шашлыка назвали специалисты Роспотребнадзора. Перед покупкой они посоветовали обращать внимание на цвет и запах продукта, выбирать свежее или охлажденное мясо.