Нарколог развеял основные мифы о нюхательном и жевательном табаке

Основные мифы о нюхательном и жевательном табаке в беседе с «Мослентой» развеял нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Нюхательный и жевательный табак предназначены для бездымного употребления никотина, из-за чего создается впечатление безопасного употребления никотина по сравнению с классическими сигаретами. Но никотиновая зависимость при употреблении альтернативных видов табака никуда не исчезает, а только, наоборот, усиливается. И, помимо этого, добавляется ряд других опасных последствий», — заявил специалист.

По его словам, при употреблении сухого нюхательного табака никотин всасывается через слизистую носа, что приводит к язвам, повышенному отделению слизи и кровотечению. Кроме того, полученная доза никотина при употреблении нюхательного табака выше, чем при курении сигарет, подчеркнул нарколог.

Сухой табак при длительном употреблении попадает в легкие и вызывает поражение альвеол и аллергию. Самые распространенные последствия употребления такого табака — это потеря обоняния и вкуса в связи с притуплением функций нюхательных рецепторов. Если табак хранится при температуре выше десяти градусов тепла, количество канцерогенов резко возрастает и его употребление может привести к раку верхних дыхательных путей, продолжил эксперт.

Влажный или жевательный табак представляет собой те же измельченные листья табака, только с добавлением воды и других веществ. В его состав также входят соль и сода, что создает щелочную среду для усиления всасывания никотина. Все это вызывает раздражение слизистой, воспаление десен и разрушение зубов.

Общая доза всасываемого никотина от такого табака больше, чем при курении сигареты, что часто приводит к передозировке. Во влажном табаке есть различные токсичные соединения и канцерогены, приводящие к раку полости рта, поджелудочной железы, пищевода, а также диабету и болезни печени, предупредил Петров.

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