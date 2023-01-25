Мясников назвал способ распознать рак легких по кашлю

Способ распознать рак легких у курильщика по кашлю назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, нужно отследить сопутствующие симптомы и изменение в кашле.

«Если вдруг курильщик стал худеть, появилась мокрота, а в ней — прожилки крови. Если у него стал появляться кашель в других ситуациях, отличных от привычных», — пояснил специалист. Кроме того, симптом серьезным заболевания является изменение характера хронического кашля курильщика.

Ранее нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Даниил Петров рассказал, что справиться с никотиновой зависимости можно при помощи иглоукалывания, гипноза, НЛП и посещения групп анонимных курильщиков.