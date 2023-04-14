Вора в законе задержали с наркотиками в Подмосковье

Вора в законе по прозвищу Вятлаг задержали полицейские в подмосковном Одинцове, сообщает в пятницу, 14 апреля, информагентство «Прайм Тайм».

По данным издания, Сергей Резников (Васин) был задержан оперативниками главного управления уголовного розыска МВД России при поддержке местных коллег. У криминального авторитета обнаружили синтетический наркотик «в крупном размере».

Васин был объявлен вором в законе в 2003 году по рекомендации люберецкого «законника» Вячеслава Шестакова (Сливы). За спиной Вятлага четыре судимости за убийство, кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и побег из колонии.

По информации «Ленты.ру», Вятлаг получил прозвище именно за ставшую легендарной попытку побега из одноименного лагеря в Кировской области в 1991 году. Тогда он угнал локомотив, пробил ворота промзоны и уехал, но был задержан на ближайшем полустанке.

В июле прошлого года «законника» уже задерживали в Подмосковье за езду на Harley Davidson с поддельными номерами, но отпустили после составления административного протокола.

Ранее вора в законе Рашида Исмаилова (Рашада Гянджинского) признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорили к 21 году в колонии строгого режима.