Вор в законе получил срок за свое звание и убийство в Москве

В Москве вор в законе Рашид Исмаилов (Рашад Гянджинский) признан виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Приговором суда Исмаилову назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе..

Наделенный званием вора в законе в 2013 года, Исмаилов признан виновным по статье по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), а также по пунктам «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом») и части 2 статьи 222 УК России («Незаконный оборот оружия»).

Следствием установлено, что Гянджинский пропагандировал «воровскую жизнь», назначал так называемых «смотрящих» и исполнителей других функций на нижестоящих уровнях преступной иерархии, обеспечивал наполнение так называемого «общака», за счет которой осуществлял финансовую поддержку арестованных и осужденных, организовывал и проводил «воровские сходки», оказывал покровительство другим преступникам.

Кроме того, по данным СК, 13 мая 2009 года обвиняемый с соучастником у кафе на Измайловском шоссе расстрелял автомобиль, в котором находились двое мужчин. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Ранее исполнитель резонансного убийства вора в законе получил срок в Москве. 38-летний Матлаб Султанов получил 16 лет колонии строгого режима.