Нарколог назвал опасные народные средства от похмелья

Врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал опасные народные средства от похмелья. Он рассказал, что маринады с содержанием уксуса и рассолы могут ухудшить недомогание после алкоголя.

«Когда алкоголь выводится из организма, промежуточный продукт распада этанола — уксусный альдегид, когда вы пьете рассолы на уксусе, вы еще больше усугубляете состояние похмелья, увеличивая количество уксуса, это может привести к печальным последствиям», — объяснил медик.

При употреблении соленых рассолов без уксуса может развиться тахикардия и сильная головная боль. Казанцев отметил, что при похмелье организм и так обезвожен, поэтому лучше пить обычную минеральную воду. Она восстановит кислотно-щелочной баланс. К другим способам борьбы с похмельным синдромом Казанцев отнес контрастный душ, сон и прогулки на свежем воздухе.

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