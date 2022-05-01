Невролог дал советы для предотвращения запоев на майских праздниках

Не превратить отдых на майских праздниках в запой поможет проведенное время с семьей. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

Он объяснил, что освободившееся время следует потратить на активный отдых и общение с близкими. «Если на шашлыки, то все-таки шашлыки жарить, а не пить алкоголь. Если кто-то поедет на охоту, то, соответственно, рыбачить и охотиться, а не злоупотреблять алкоголем», — рекомендует эксперт.

Эксперт уточнил, что в праздники стоит подать положительный пример детям, чтобы в будущем они не повторяли ошибок взрослых. Он отметил, что не существует безвредных доз алкоголя, однако 30 миллилитров крепкого алкоголя, либо 330 миллилитров пива или 130–140 миллилитров некрепленого вина не нанесут мужскому организму существенного вреда. Для женщин все эти дозы в два раза меньше, пояснил Казанцев.

При этом, если у человека есть предрасположенность к запою либо уже сформирована зависимость, нарколог советует совсем отказаться от алкоголя.

Ранее нарколог, специалист по экстракорпоральным методам детоксикации, неотложной наркологии Даниил Петров назвал проверенные способы, с помощью которых можно предотвратить похмельный синдром после употребления алкоголя.