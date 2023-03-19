На месте предполагаемого строительства мечети в Москве прошел народный сход
Сотни человек вышли на народный сход на место предполагаемого строительства мечети в Москве.
На народный сход в районе Косино-Ухтомский, где, по слухам, планируется строительство самой большой мечети в Москве, в воскресенье, 19 марта, вышли сотни человек. Видеозапись с места опубликовали в Telegram-канале «Мои Люберцы». Утром в местном храме провели литургию и молебен.
Сообщается, что местные жители и неравнодушные люди планируют продолжать массово выходить на улицу, пока не получат официальный ответ от городских властей.
По неофициальной информации, помимо огромной мечети на святом для православных месте (озере Святое) планируют возвести большой торговый центр с парковкой, исламскую академию и гостиничный комплекс.
Ранее сообщалось, что генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников собирал людей на крестный ход у озера в районе Косино-Ухтомский. В проведении шествия местная префектура ему отказала, однако журналист заявил, что мероприятие все равно состоится.