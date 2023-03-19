На месте предполагаемого строительства мечети в Москве прошел народный сход

По неофициальной информации, помимо огромной мечети на святом для православных месте (озере Святое) планируют возвести большой торговый центр с парковкой, исламскую академию и гостиничный комплекс.

Ранее сообщалось, что генеральный директор телеканала «Спас» и телеведущий Борис Корчевников собирал людей на крестный ход у озера в районе Косино-Ухтомский. В проведении шествия местная префектура ему отказала, однако журналист заявил, что мероприятие все равно состоится.