Директору телеканала «Спас» отказали в крестном ходе в Москве

Корчевников заявил, что префектура не способна отменить крестный ход, и он все равно состоится в ближайшее воскресенье, 19 марта, как и было задумано, а задерживать в таком случае придется тихих молитвенников и старых женщин.

Неподтвержденная никем из официальных представителей история строительства мечети в районе Косино-Ухтомское на святом для православных христиан месте получила общественный резонанс в СМИ и соцсетях. Кто-то выступает против строительства мечети именно на этой территории, другие напоминают о многонациональности и многоконфессиональности Москвы.

Изначально слухи о том, что в спальном районе столицы будет возведена крупнейшая мечеть в городе, распространило издание «Ридус». Горожане лично организовали сбор подписей под петицией, где требуют отменить решение о строительстве. На момент публикации материала собрано почти 20 тысяч голосов.