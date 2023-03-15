Директору телеканала «Спас» отказали в крестном ходе в Москве
Власти отказали телеведущему Борису Корчевникову в проведении крестного хода в Москве.
Власти Восточного административного округа (ВАО) Москвы запретили телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову в организации крестного хода в столице на 400 человек. Об этом сам актер сообщил в своем Telegram-канале. Шествие, по задумке Корчевникова, должно было обратить внимание на информацию о строительстве крупнейшей мечети на святом для православных месте в городе.
Участники крестного хода, по его словам, должны были с молитвой пройти у территории церкви на Святом Озере, где хранится православная святыня Косинская Икона Божией Матери и где, по информации ряда СМИ, должно начаться строительство мечети.
Запрос Корчевникова о проведении шествия православных граждан был отклонен местной префектурой. Власти сослались на то, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией.
«Ни один крестный ход в истории не превратился в митинг или майдан. Наоборот, крестные ходы останавливали нашествия врагов, войны, пандемии, потрясения, разномыслия и катаклизмы»
Борис Корчевников
Корчевников заявил, что префектура не способна отменить крестный ход, и он все равно состоится в ближайшее воскресенье, 19 марта, как и было задумано, а задерживать в таком случае придется тихих молитвенников и старых женщин.
Неподтвержденная никем из официальных представителей история строительства мечети в районе Косино-Ухтомское на святом для православных христиан месте получила общественный резонанс в СМИ и соцсетях. Кто-то выступает против строительства мечети именно на этой территории, другие напоминают о многонациональности и многоконфессиональности Москвы.
Изначально слухи о том, что в спальном районе столицы будет возведена крупнейшая мечеть в городе, распространило издание «Ридус». Горожане лично организовали сбор подписей под петицией, где требуют отменить решение о строительстве. На момент публикации материала собрано почти 20 тысяч голосов.
«Строительство мечети недопустимо, так как распространение идеи об отрицании Божества Иисуса Христа приведет к всяческому ухудшению жизни»
создатель петиции Майя Каневская
Люди возмущены тем, что это традиционное место паломничества православных христиан. В XIX столетии здесь была найдена чудодейственная икона Николая Угодника.
Ранее социальный антрополог Дмитрий Опарин, комментируя новости о строительстве мечети с Косино-Ухтомском районе, заявил о важности расширения количества мечетей в Москве. По его словам, строить их следует ближе в центру города, а не на его окраинах.