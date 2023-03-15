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12:48, 15 марта 2023
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Директору телеканала «Спас» отказали в крестном ходе в Москве

Власти отказали телеведущему Борису Корчевникову в проведении крестного хода в Москве.

Архивное фото
Архивное фото
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Власти Восточного административного округа (ВАО) Москвы запретили телеведущему и генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову в организации крестного хода в столице на 400 человек. Об этом сам актер сообщил в своем Telegram-канале. Шествие, по задумке Корчевникова, должно было обратить внимание на информацию о строительстве крупнейшей мечети на святом для православных месте в городе.

Участники крестного хода, по его словам, должны были с молитвой пройти у территории церкви на Святом Озере, где хранится православная святыня Косинская Икона Божией Матери и где, по информации ряда СМИ, должно начаться строительство мечети.

Запрос Корчевникова о проведении шествия православных граждан был отклонен местной префектурой. Власти сослались на то, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Ни один крестный ход в истории не превратился в митинг или майдан. Наоборот, крестные ходы останавливали нашествия врагов, войны, пандемии, потрясения, разномыслия и катаклизмы»

Борис Корчевников

Корчевников заявил, что префектура не способна отменить крестный ход, и он все равно состоится в ближайшее воскресенье, 19 марта, как и было задумано, а задерживать в таком случае придется тихих молитвенников и старых женщин.

Неподтвержденная никем из официальных представителей история строительства мечети в районе Косино-Ухтомское на святом для православных христиан месте получила общественный резонанс в СМИ и соцсетях. Кто-то выступает против строительства мечети именно на этой территории, другие напоминают о многонациональности и многоконфессиональности Москвы.

Изначально слухи о том, что в спальном районе столицы будет возведена крупнейшая мечеть в городе, распространило издание «Ридус». Горожане лично организовали сбор подписей под петицией, где требуют отменить решение о строительстве. На момент публикации материала собрано почти 20 тысяч голосов.

«Строительство мечети недопустимо, так как распространение идеи об отрицании Божества Иисуса Христа приведет к всяческому ухудшению жизни»

создатель петиции Майя Каневская

Люди возмущены тем, что это традиционное место паломничества православных христиан. В XIX столетии здесь была найдена чудодейственная икона Николая Угодника.

Ранее социальный антрополог Дмитрий Опарин, комментируя новости о строительстве мечети с Косино-Ухтомском районе, заявил о важности расширения количества мечетей в Москве. По его словам, строить их следует ближе в центру города, а не на его окраинах.

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