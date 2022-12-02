Имидж-консультант перечислила лучшие варианты наряда для корпоратива

Еще одним вариантом для перевоплощения из строго рабочего образа в вечерний Зверева назвала минималистичное платье и жакет. Вечером строгий жакет следует отложить, а к платью прикрепить гигантскую брошь-цветок, один из трендов этого сезона.

Если мероприятие проводится в ресторане, стилист советует заранее уточнить дресс-код. Если же про это ничего не сказано, то как правило соблюдается дресс-код «коктейль», уточнила она.

«Для такого вечера девушкам стоит сделать выбор в пользу платья и каблуков. Длина платья обычно чуть выше или ниже колен. Никаких сумок формата А4! Только клатчи, кроссбоди и маленькие сумочки. Для джентльменов предпочтительнее выбрать костюм или однотонные джинсы с рубашкой и пиджаком. Из обуви недопустимы кеды и кроссовки, только классика: оксфорды, дерби, монки или броги», — сказала специалист.

Для загородной вечеринки Зверева рекомендует позаботиться о комфортном, но не менее стильном образе. Стилист советует сочетать блестки, шелк, бархат с мягким кашемиром и трикотажем. Это может быть блестящая юбка в пайетках и пуловер или рубашка. Джинсы можно сочетать с блестящим верхом из люрекса, а бельевое платье с пуловером из пушистой ангоры или кашемира.

«Для мужчин здесь нет особых ограничений во внешнем виде, разве что бабушкин свитер лучше оставить для семейных посиделок, а для корпоратива сделать ставку на стиль кэжуал», — добавила она.

Ранее пользователи сети восхитились балериной Анастасией Волочковой в золотом образе. Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета.