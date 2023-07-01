Ольгу Орлову раскритиковали в сети из-за наряда дочери

Фото с полугодовалой дочерью в образе куклы опубликовала певица Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Наряд ребенка подвергся критике со стороны пользователей сети.

На снимке звезда позирует с дочерью Анной, одетой в пышное платье. Образ «маминой куклы» Орлова дополнила повязкой на голове.

Комментаторы заявили, что дети обычно чувствуют себя дискомфортно в таких вещах, а также указали певице, что в подписи к посту она сравнила дочь с игрушкой. «Детям не желательно повязки на голову надевать, чтоб отток лимфы не пережимать», — отметили подписчики звезды.

Ранее Орлова рассказала о восстановлении после родов. Она сообщила, что быстро пришла в форму после родов в 45 лет и гордится собой.