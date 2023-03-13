Ольга Орлова рассказала о восстановлении после родов

О восстановлении после родов рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Она отметила, что рожала с помощью кесарева сечения по медицинским показаниям, и вспомнила сильную боль после операции.

«Сутки лежала с катетером. На второй день вставать заставляют врачи, поэтому в туалет приходилось идти согнувшись, но самой. Неделю боль была очень сильная. Через две недели стало легче. Через три недели я села в теплую ванну на пять минут, потому что шов зажил, ран не было и все шло в штатном режиме», — написала знаменитость.

Орлова призналась, что быстро пришла в форму и гордится собой. Она отметила, что весит на сегодняшний день около 51 килограмма, но в идеале планирует похудеть до 45-46 килограммов.

Ранее 45-летняя Ольга Орлова показала фигуру в купальнике через месяц после родов. Орлова позировала, стоя на лавочке. Позади нее виден чан с горячей водой, а за ним открывается вид на горы. Перед объективом камеры знаменитость появилась в черном купальнике: бюстгальтере и трусах с высокой талией.