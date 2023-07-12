Наряд Филиппа Киркорова возмутил пользователей сети

Фото в необычном наряде опубликовал певец Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артист появился на публике, надев футболку бренда Dolce&Gabbana с изображением иконы Богоматери.

Образ с брендовой футболкой Киркоров дополнил джинсами с аппликациями, ботинками со вставками, беретом и солнцезащитными очками. В таком виде певец появился на показе Dolce & Gabbana в Италии.

Подписчики раскритиковали наряд артиста. «Совсем обезумел, надев образ Божией Матери», «Иконы на рубашках — кощунство», «Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало?», «Грешно», — возмутились фолловеры.

Ранее россиян восхитил новый имидж Киркорова. Артист сделал стрижку «ежик».