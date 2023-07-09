Жители Подмосковья записали на видео нашествие крыс и мышей

«Как грязно в подъезде! И видно, что ремонта хоть какого-то не было со сдачи дома!», «Ужас, у меня аж мурашки от увиденного появились, сколько же их там», «Это вы еще их в малом количестве засняли. Я там два раза в день хожу и вижу их гораздо в большем составе. Жаловались — бесполезно», «Прям контактный зоопарк!» — прокомментировали юзеры.

Ранее массовые смерти кошек на улицах шокировали москвичей. Мертвых животных заметили на востоке города.