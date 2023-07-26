Нашествие тополиной моли в Подмосковье попало на видео

«Подписчики сообщают о нашествии каких-то насекомых на Октябрьском проспекте, 373. Предположительно, это тополиная моль. Окна открыть невозможно», — пояснили администраторы канала.

На кадрах мелкие насекомые покрыли все окна одной из квартир многоэтажного дома.

«Да-да, они везде», «Шубы не ест?», «Каждый год такое», «Как бороться с ними? Вся квартира в них», «У меня было нашествие такое. Сами передохли быстро», — прокомментировали юзеры.

Тополиная моль — ночной вредитель, она появляется во время активного цветения тополя. Это маленькое крылатое насекомое способно проникнуть в дом через абсолютно любую щель или проем. Она безвредна для человека, но опасна для городских зеленых насаждений. Насекомые способны расплодиться так, что на деревьях и кустарниках не останется листьев.

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