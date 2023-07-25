Подмосковным дачникам дали инструкцию по защите участков от шелкопряда

Инструкцию по защите участков от непарного шелкопряда, вредителя плодовых деревьев, после окончания лета бабочек дали подмосковным дачникам в пресс-службе Комитета лесного хозяйства области. Россиян призвали собирать и сжигать яйцекладки насекомых.

«Сделать это можно механическим способом, счищая кладки шелкопряда с растений и других мест жесткой малярной кистью. При повреждении кладки яйца с развивающимися в них гусеницами погибают», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали собирать яйцекладки, а затем сжигать их, соблюдая меры пожарной безопасности.

Как отметил курирующий Комлесхоз зампредседателя Правительства Московской области Георгий Филимонов, популяция вредителя снижается. Это происходит из-за заражения шелкопряда энтомофагами и неопасной для людей бакуловирусной инфекцией, а также из-за того, что пораженные участки обрабатываются биологическим препаратом.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасности при походах в лес.