10:38, 04 апреля 2023
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Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
В Мытищах рецидивист надругался над продавщицей в цветочном магазине.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В Подмосковных Мытищах 53-летняя продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия со стороны преступника-рецидивиста, он задержан, передает MK.RU.
По данным издания, в ночь на 31 марта 27-летний ранее судимый за грабеж мужчина зашел в круглосуточный магазин по продаже цветов и надругался над работавшей там продавщицей. После этого он пригрозил женщине убийством. Через несколько дней пострадавшая все-таки написала заявление в полицию.
Ранее в Москве мужчина помог женщине донести продукты до дома и изнасиловал ее.