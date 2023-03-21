Мужчина помог москвичке донести продукты до дома и изнасиловал ее

Мужчина помог москвичке донести продукты до дома, а в квартире изнасиловал ее, сообщает ГСУ СК России по Москве.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Его обвиняют в изнасиловании 36-летней жительницы столицы. В суде следствие потребует ареста мужчины 1974 года рождения.

Ранее в Московской области раскрыли преступление, совершенное 28 лет назад. Тогда двое мужчин изнасиловали женщину, а затем убили ее.