В Москве задержали напавшего на женщину насильника

Мужчину 1985 года рождения задержали в Москве по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности молодой женщины на севере города. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу, обвиняемый домогался своей жертвы вблизи жилых домов, расположенных по Дмитровскому шоссе.

Применив насилие и совершив действия сексуального характера, преступник хотел изнасиловать свою жертву, но женщина смогла дать ему отпор. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас подозреваемый арестован и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах охранник детского сада домогался четырехлетней девочки.