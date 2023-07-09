В Подмосковье охранник детского сада домогался четырехлетней девочки

Охранник детского сада домогался четырехлетней девочки в подмосковных Мытищах. По данным SHOT, 64-летний мужчина подозвал ребенка к себе во время общей дневной прогулки.

Сначала девочка подошла к мужчине вместе с другим ребенком, которого охранник быстро прогнал. После он начал домогаться девочки. Когда ребенок вернулся к своей группе, она рассказала обо всем другим детям, а позднее и матери.

На данный момент мужчину задержали. Известно, что ранее он уже был судим за хулиганство.

Ранее сообщалось, что педофилы организовали «школу секса» для российских детей, жертвой стала пятиклассница из Москвы.