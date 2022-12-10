Известный актер высказался об архитектурном наследии Москвы

Об архитектурном наследии Москвы высказался в интервью «Москвич Mag» известный советский и российский артист театра и кино Владимир Симонов. По его мнению, сейчас нужно стараться сохранить старые дома.

«Новые дома, новые дороги и новые тротуары можно построить везде. А здесь надо, чтобы как было. В этом ценность любого другого города, который гремит на весь мир, будь то столица того или иного государства. Они же стараются оставить прошлое — в этом и прелесть», — объяснил актер.

Симонов добавил, что ему очень нравится смотреть фотографии старой столицы семидесяти-восьмидесятилетней давности. Он считает, что если бы была оставлена та архитектура, город сейчас бы смотрелся куда лучше.

Ранее наглыми и находчивыми назвала жителей Москвы российская актриса Варвара Феофанова. Сама она родилась на юго-западе столицы.