Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале

Фигуру во время тренировки в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Настасья Самбурская.

«Главное в тренировках — это регулярность», — подписала ролик 35-летняя звезда. В кадре на ней черный топ и обтягивающие шорты такого же цвета. Актриса выполняет упражнение на подвесном тренажере с петлями.