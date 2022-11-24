11:44, 24 ноября 2022
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Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале
Скриншот: видео @samburskaya
Фигуру во время тренировки в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Настасья Самбурская.
«Главное в тренировках — это регулярность», — подписала ролик 35-летняя звезда. В кадре на ней черный топ и обтягивающие шорты такого же цвета. Актриса выполняет упражнение на подвесном тренажере с петлями.
Ранее Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом. Она опубликовала в соцсетях фото в нижнем белье. «Не могу сказать, что прям обожаю тренироваться», — призналась она.