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11:44, 24 ноября 2022
1 мин.

Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале

Настасья Самбурская показала фигуру в спортзале
Скриншот: видео @samburskaya

Фигуру во время тренировки в спортзале показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Настасья Самбурская.

«Главное в тренировках — это регулярность», — подписала ролик 35-летняя звезда. В кадре на ней черный топ и обтягивающие шорты такого же цвета. Актриса выполняет упражнение на подвесном тренажере с петлями.

Ранее Самбурская раскрыла свою мотивацию заниматься спортом. Она опубликовала в соцсетях фото в нижнем белье. «Не могу сказать, что прям обожаю тренироваться», — призналась она.

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