Москвичам дали прогноз погоды на весну

Прогноз погоды на весенние месяцы дал москвичам специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он заявил, что на ранний приход весны жителям Центральной России рассчитывать не стоит.

«Начало весеннего сезона будет не столь ранним, как хотелось бы. Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега. Я бы сказал, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не приходится», — заявил эксперт.

Метеорологическая весна, как правило, наступает в Московском регионе в последние дни марта, когда температура проходит к положительным значениям. В этом году ожидается, что температура в марте будет теплее на 3-4 градуса. В апреле превышение нормы составит 1-2 градуса, в мае среднемесячная температура будет близкой к норме, продолжил Тишковец. При этом существенных осадков или засушливости этой весной пока не предвидится, подчеркнул метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День всех влюбленных.