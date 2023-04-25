Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала «танец для привлечения мужика». Шуточное видео она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Соблазняющий танец знаменитость записала под известную по сериалу «Дикий ангел» (1998) песню исполнительницы Натальи Орейро Cambio Dolor. Ивлеева в ролике, сохраняя сосредоточенное выражение лица, ритмично качает бедрами, а затем выполняет движения грудью в стиле восточного танца.

«Онлайн-курсы по танцам будут? Меня в предзапись, пожалуйста», «Лучшая», «Красава», «Настя, танец — огонь», «Просто лучшая. Танец — пушка», «Такая классная», «Последнее движение — огонь. Самку павлина напомнила», «Главное — выражение лица», «Мимика тут просто улет. Ржу», — написали поклонники.