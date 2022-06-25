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У сестры Жанны Фриске начались проблемы со здоровьем

У сестры Жанны Фриске начались проблемы со здоровьем
Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

У младшей сестры Жанны Фриске Натальи начались проблемы со здоровьем. Об этом 36-летняя блогерша рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Фриске рассказала, что после родов у нее случаются боли в спине. «Ой, я чудесно чувствую себя, не считая спины и боли в ногах. Но это больше от нехватки спорта в моей жизни», — рассказала женщина.

Она также призналась, что после рождения ребенка у нее начался диастаз. Но при этом Фриске успокоила подписчиков, написав, что эта проблема есть у многих молодых мам.

Ранее стало известно, что младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна попала в ДТП в Москве.

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