У сестры Жанны Фриске начались проблемы со здоровьем

У младшей сестры Жанны Фриске Натальи начались проблемы со здоровьем. Об этом 36-летняя блогерша рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Фриске рассказала, что после родов у нее случаются боли в спине. «Ой, я чудесно чувствую себя, не считая спины и боли в ногах. Но это больше от нехватки спорта в моей жизни», — рассказала женщина.

Она также призналась, что после рождения ребенка у нее начался диастаз. Но при этом Фриске успокоила подписчиков, написав, что эта проблема есть у многих молодых мам.

Ранее стало известно, что младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна попала в ДТП в Москве.