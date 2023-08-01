Наталья Фриске рассказала о неудачных попытках забеременеть

В неудачных попытках забеременеть призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-солистка «Блестящих», сестра певицы Жанны Фриске Наталья.

Знаменитость рассказала, что ей не удавалось зачать ребенка на протяжении 12 лет. За это время, по ее словам, было три замершие беременности и одно неудачное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

После этого ей диагностировали непроходимость маточных труб. Но в итоге Наталья снова решилась на ЭКО. После полного обследования получилось забеременеть с первого раза, отметила Фриске.

Из открытых источников известно, что певица впервые стала матерью 8 апреля 2022 года. Она родила дочь, которую назвали Луной.

Ранее сестра Жанны Фриске сравнила свою дочь с сыном певицы.