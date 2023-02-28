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17:52, 28 февраля 2023
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Сестра Жанны Фриске сравнила свою дочь с сыном певицы

Сестра Жанны Фриске сравнила свою дочь с сыном певицы
Кадр: @friske_natalia

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья написала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) пост о внешности своей дочери Луны.

«Мне сегодня чуть ли не каждый второй пишет, что у Луняши моя улыбка. Мне так приятно, что ребенок хоть чем-то на меня похож. Хотя, когда пересматривала недавно свое детское видео, мне показалось, что у Луняхи сходство со мной есть хорошее», — рассказала она.

Знаменитость также сравнила свою дочь с сыном Жанны Фриске Платоном. Для иллюстрации сходства кузенов она опубликовала коллаж из детских фотографий, сделанных в одинаковом возрасте. Платон родился 7 апреля 2013 года, а его двоюродная сестра — 8 апреля 2022 года.

Ранее сестра Жанны Фриске опубликовала архивное фото певицы во время беременности. На опубликованном архивном снимке популярная певица, которая умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет, позирует в купальнике на поздних сроках беременности.

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