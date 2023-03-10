45-летняя Ольга Орлова показала фигуру в купальнике через месяц после родов

Свою фигуру через месяц после родов показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Она опубликовала фотографию в купальнике.

«С легким паром», — подписала знаменитость снимок, сделанный в одном из банных комплексов в Красной Поляне. Орлова позировала, стоя на лавочке. Позади нее виден чан с горячей водой, а за ним открывается вид на горы. Перед объективом камеры знаменитость появилась в черном купальнике: бюстгальтере и трусах с высокой талией.

«Вы в отличной форме. Так держать», «Оля, вы красотка», «Прекрасно выглядите», «Вы супер», «Настоящая красивая женщина. И не скажешь, что всего месяц после родов прошел», «Фигура супер», «Сама женственность», «Вот как надо после родов выглядеть. Восхищаюсь», — написали комплименты поклонники.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова родила дочь 6 февраля.