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20:40, 23 ноября 2022
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40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в бикини

40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в бикини
Фото: @nataliapodolskaya

Фигуру в бикини продемонстрировала подписчикам российская певица, участница «Фабрики звезд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2005 году, Наталья Подольская. 40-летняя артистка опубликовала личные фото в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Похудела после съемок "Ледникового" прилично. Аппетита нет. Володя (муж, певец Владимир Пресняков, —_ прим. "Мосленты"_) не полетел из-за осложнений после ковида, и это стало для нас неприятным сюрпризом. Но море всегда меня успокаивает и умиротворяет. План — восстановление», — подписала она публикацию.

На снимках звезда позирует в раздельном розовом купальнике и розовой панаме на фоне моря. «Отлично выглядите!», «Плохая фигура», «Стройняшка!» — мнения юзеров разделились.

Ранее фото в купальнике опубликовала в соцсетях жена хоккеиста Александра Овечкина Настасья. Она отдыхает в пятизвездочном отеле в Дубае вместе с отцом, бизнесменом Кириллом Шубским.

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